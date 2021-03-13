Генменеджер «Вашингтона» – о новом контракте Овечкина: Нам нужно найти золотую середину

Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан оценил вероятность подписания нового контракта с капитаном команды Александром Овечкиным.

«Новой информации у меня нет. Все так же, как было на протяжении всего года. Мы хотим, чтобы он завершил карьеру тут, и мне кажется, что он тоже этого хочет. Так что в какой-то момент мы договоримся. Нам просто нужно найти золотую середину.

Он способен включить следующую передачу. У него были небольшие сложности со здоровьем, не совсем травмы. Был COVID, были болячки. В последних матчах он больше нацелен на ворота. Думаю, что вторая половина сезона ему удастся», – цитирует функционера пресс-служба НХЛ.

Напомним, Овечкин заключил 13-летнее соглашение с «Кэпиталз» в 2008 году на общую сумму 124 млн долларов.

Добавим, что в 2018-м россиянин помог «Вашингтону» выиграть первый в истории клуба Кубок Стэнли.