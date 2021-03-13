Владимир Тарасенко: Приятно забивать после долгого перерыва

Форвард «блюзменов» Владимир Тарасенко поделился эмоциями от заброшенной шайбы в проигранном матче с «Вегасом» (4:5 ОТ).

— Приятно забивать после долгого перерыва. Не хочу слишком много говорить о заброшенной шайбе, потому что лучше отличаться в победных матчах. Когда ты забиваешь, а команда побеждает, это другие эмоции, — передает слова хоккеиста обозреватель The Athletic Джереми Рутерфорд в своем twitter-аккаунте.

Отметим, что Тарасенко провел третью игру в текущем сезоне НХЛ, набрав три очка (1+2).