Кирилл Капризов стал первой звездой дня в НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов был признан лучшим игроком игрового дня в НХЛ.

В домашнем матче с «Аризоной» воспитанник новокузнецкого хоккея впервые в своей заокеанской карьере забросил три шайбы в одном матче.

Второй звездой признали двух игроков «Эдмонтона» Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля, которые в матче с «Оттавой» (6:2) набрали пять очков на двоих.

Вратарь «Колорадо» Филипп Грубауэр стал третьей звездой. В домашней встрече с «Лос-Анджелес» (2:0) он в четвертый раз в сезоне не позволил сопернику распечатать свои ворота.