Джаред Сперджен: Капризов – классный форвард

Капитан «дикарей» Джаред Сперджен поделился мнением об игре своего одноклубника Кирилла Капризова.

– Он каждый день усердно работает. Первым приходит на каток, последним уходит. Очень радостно и приятно видеть, как Капризов старается. Он отлично контролирует шайбу, здорово бросает, гоняет на скоростях. Не жадничает, всегда отдаст пас. Классный форвард!– передает слова капитана «Уайлд» пресс-служба НХЛ.

Добавим, что россиянин в дебютном сезоне НХЛ в 25-и матчах набрал 23 очка (10+13).