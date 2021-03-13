Панарин сегодня сыграет за «Рейнджерс» впервые с 20 февраля

Российский нападающий Артемий Панарин сегодня 13 марта вновь сыграет за «Рейнджерс» в регулярном чемпионате НХЛ впервые с 20 февраля.

Журналист издания USA Today Винс Меркольяно сообщил в твиттере о том, что главный тренер «рейнджеров» Дэвид Куинн включил Панарина в состав на выездную игру против «Бостон Брюинз».

Прошлый раз Панарин играл за «Рейнджерс» 20 февраля, когда команда из Нью-Йорка обыграла на выезде «Вашингтон» с результатом 4:1. Девять следующих матчей Артемий пропустил из-за скандального интервью Андрея Назарова.

Напомним, что бывший главный тренер «Витязя» сообщил, что десять лет назад Панарин, будучи игроком подмосковной команды, якобы избил в Риге девушку.

Матч «Бостон» – «Рейнджерс» начнется в 21:00 по московскому времени.