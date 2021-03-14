Гол Овечкина принес победу «Вашингтону» в матче с «Филадельфией»

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия» – «Вашингтон» завершился в пользу гостей – 5:4.

Автором решающего гола стал российский форвард Александр Овечкин. Также в составе победителей отличились Даниэль Спронг, Карл Хагелин, Ник Дженсен и Ник Дауд. У «Флайерз» по шайбе забросили Джеймс ван Римсдайк, Нолан Патрик, Шейн Гостисбер и Клод Жиру.

К слову, нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов отдал голевой пас, а его партнер и соотечественник – защитник Дмитрий Орлов завершил встречу без набранных очков.

Наконец, еще один хоккеист из России – защитник «Филадельфии» Иван Проворов покинул лед с показателем полезности «+2».

Таким образом, «Вашингтон» одержал четвертую победу кряду, а «летчики» потерпели второе поражение подряд.