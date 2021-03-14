«Питтсбург» выиграл пятый матч кряду, одолев в гостях «Баффало»

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Баффало» – «Питтсбург» завершился в пользу «пингвинов» – 3:0.

В составе победителей отличились Джейк Гюнцель, Сидни Кросби и Марк Янковски. Голкипер «пингвинов» Кейси Десмит оформил первый «сухарь» в сезоне.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отдал голевой пас, ставший для него 15-м ассистом в нынешней компании.

Таким образом, его команда выиграла пятый матч кряду, а «Баффало» потерпел 10-е поражение подряд.

16 марта «Питтсбург» сыграет дома с «Бостоном», а «Сэйбрз» в тот же день примут «Вашингтон».