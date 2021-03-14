28 сэйвов Василевского помогли «Тампе» обыграть «Нэшвилл»

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» – «Нэшвилл» завершился в пользу хозяев – 6:3.

В их составе отличились Тайлер Джонсон, Мэтью Жозеф, Алекс Киллорн, Брейден Пойн, Блейк Коулман и Райан Макдона. У проигравших по шайбе забросили Александр Каррье, Эрик Хаула и Яков Тренин.

Российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 28 бросков из 31. Его партнер по команде – защитник Михаил Сергачев отдал голевой пас.

Таким образом, «Тампа» выиграла четвертый матч из последних шести, а «хищники» потерпели третье поражение кряду.

Добавим, что 15 марта команды проведут еще одну встречу.