«Флорида» победила «Чикаго», Бобровский отразил 30 бросков

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Флорида» – «Чикаго» завершился в пользу хозяев – 4:2.

В их составе дубль оформил Александр Барков. Также отличились Картер Вераге и Фрэнк Ватрано. У прогревших по шайбе забросили Брэндон Хагель и Адам Боквист.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 30 бросок из 32, а его соотечественник – защитник «Блэкхокс» Никита Задоров очков не набрал.

Таким образом, «Флорида» одержала третью победу кряду, а «Чикаго» уступил в третьем матче за последние четыре встречи.

Добавим, что 16 марта команды сыграют еще раз. Поединок пройдет домашней арене «Пантерз» и начнется в 02.00 мск.