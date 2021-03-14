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14 марта 07:33
автор: Артур Гичунцев

Передача Тарасенко не спасла «Сент-Луис» от разгромного поражения в матче с «Вегасом»

Встреча прошла на домашней арене «Блюз».

Хоккеисты «Вегаса» разгромили «Сент-Луис» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:1.

В составе победителей дубль оформил Марк Стоун. Также отличились Ши Теодор, Макс Пачиоретти и Алекс Так. У «Блюз» единственную шайбу забросил Самуэль Бле с передачи российского форварда Владимира Тарасенко.

Таким образом, «Сент-Луис» потерпел четвертое поражение кряду, а «рыцари» одержали вторую победу подряд.

16 марта «Блюз» сыграют в гостях с «Лос-Анджелес Кингз», а «Голден Найтс» в тот же день примут «Сан-Хосе».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» – «Вегас» – 1:5 (0:1, 0:0, 1:4)

Голы: 0:1 – 4 Теодор (Карлссон, Маршессо); 0:2 – 41 Стоун (Теодор, Пачиоретти); 1:2 – 44 Блэйз (Фолк, Тарасенко); 1:3 – 47 Пачиоретти (Макнэбб, Стивенсон); 1:4 – 52 Стоун (Стивенсон, Пачиоретти); 1:5 – 59 Так ()

Вратари: Хуссо 21/25 – Флери 34/35.

источник: «Советский спорт»
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