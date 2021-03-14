Передача Тарасенко не спасла «Сент-Луис» от разгромного поражения в матче с «Вегасом»

Хоккеисты «Вегаса» разгромили «Сент-Луис» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:1.

В составе победителей дубль оформил Марк Стоун. Также отличились Ши Теодор, Макс Пачиоретти и Алекс Так. У «Блюз» единственную шайбу забросил Самуэль Бле с передачи российского форварда Владимира Тарасенко.

Таким образом, «Сент-Луис» потерпел четвертое поражение кряду, а «рыцари» одержали вторую победу подряд.

16 марта «Блюз» сыграют в гостях с «Лос-Анджелес Кингз», а «Голден Найтс» в тот же день примут «Сан-Хосе».

НХЛ. Регулярный чемпионат