«Филадельфия» – «Вашингтон». Овечкин признан первой звездой матча

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин назван лучшим игроком матча с «Филадельфией» (5:4) в регулярном чемпионате НХЛ. Об этом сообщает «МК-Спорт» со ссылкой на пресс-службу лиги.

Второй звездой стал его партнер по команде – форвард Ник Дауд, забросивший шайбу. Замкнул тройку нападающий «летчиков» Джеймс ван Римсдайк (1+0).

Добавим, что «Вашингтон» одержал четвертую победу кряду, а «летчики» потерпели второе поражение подряд.

16 марта «столичные» сыграют в гостях с «Баффало», а «Филадельфия» в тот же день встретится на выезде с «Нью-Йорк Рейнджерс».