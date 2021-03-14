Александр Лукашенко: СКА вылетит во втором раунде Кубка Гагарина. Это команда двух периодов

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко оценил выступление минского «Динамо» в Кубке Гагарина, а также заявил, что петербургский СКА не сможет преодолеть следующий раунд.

Напомним, что в четвертьфинале Западной конференции СКА прошел минских динамовцев по итогам пяти матчей (4-1).

«Прогресс хороший, – цитирует Лукашенко «Беларусь сегодня». – Но хотелось бы лучшего и большего. Молодые, понимаешь… Ну как за две минуты до конца третьего периода решающего матча можно было пропустить шайбу? Не заматерели еще. Ну и потом вы же видели – судейство… Особенно в третьей игре. Просто сломали игру. Так никто не делает.

СКА вылетит в следующем раунде плей-офф. Это команда двух периодов. Третий период они не играли».

В полуфинале Западной конференции СКА встретится с московским «Динамо». Первые два матча серии пройдут в Санкт-Петербурге 18 и 20 марта.