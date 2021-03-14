Леонид Вайсфельд: «Салават Юлаев» сильно зависит от своего первого звена

Известный хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд назвал фаворита в полуфинальной серии Восточной конференции между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом».

—Если делить шансы в процентном отношении, то 60 на 40 в пользу «Ак Барса». Всё же состав у казанцев более сбалансированный, в команде больше опытных игроков. «Салават» слишком уж сильно зависит от своего первого звена. Может, они выйдут и, как это было в серии с «Трактором», соперника разорвут. А может, их, наоборот, закроют и уфимцы сразу сникнут,— передает слова Вайсфельда телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что серия до четырех побед в «зеленом дерби» стартует 17 марта в Казани.