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14 марта 23:33
автор: Виктор Шарафудинов

«Миннесота» вновь обыграла «Аризону». Капризов отметился результативной передачей

Всего у российского нападающего «Уайлд» 10 голов и 14 ассистов в 26 матчах нынешнего сезона.

В регулярном чемпионате НХЛ «Миннесота» на своей площадке обыграла «Аризону» с результатом 4:1.

На 14-й минуте Фил Кессел вывел гостей вперед, но далее хозяева забросили три шайбы подряд.

На 27-й Виктор Раск успешно завершил атаку, в которой приняли участие Матс Дзуккарелло и Кирилл Капризов, заработавшие ассистентские очки.

В третьем периоде на 47-й минуте Ник Бонино вывел «Уайлд» вперед, а на 52-й минуте Кевин Фиала реализовал большинство.

За пять минут до конца основного времени Джоэл Эрикссон установил итоговый результат 4:1, забросив шайбу в пустые ворота.

«Миннесота» одержала четвертую победу подряд и занимает второе место в Западном дивизионе, набрав 35 очков в 26 матчах.

«Аризона», потерпев три поражения подряд, идет шестой, имея 28 очков после 28 встреч.

Напомним, что вчера «Уайлд» тоже обыграли «койотов» дома – со счетом 4:0. В ночь с 16 на 17 марта соперники в третий раз кряду встретятся в Сент-Поле.

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Миннесота Уайлд» – «Аризона Койотис» – 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

0:1 – Кесселл, 13:27

1:1 – Раск (Дзуккарелло, Капризов), 26:35

2:1 – Бонино (Фиала, Паризе), 46:03

3:1 – Фиала (Думба, Бродин), 51:10 (5x4)

4:1 – Эрикссон, 59:55 (в пустые ворота)

Вратари: Тальбо – Раанта

источник: «Советский спорт»
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