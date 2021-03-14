«Миннесота» вновь обыграла «Аризону». Капризов отметился результативной передачей

В регулярном чемпионате НХЛ «Миннесота» на своей площадке обыграла «Аризону» с результатом 4:1.
На 14-й минуте Фил Кессел вывел гостей вперед, но далее хозяева забросили три шайбы подряд.
На 27-й Виктор Раск успешно завершил атаку, в которой приняли участие Матс Дзуккарелло и Кирилл Капризов, заработавшие ассистентские очки.
В третьем периоде на 47-й минуте Ник Бонино вывел «Уайлд» вперед, а на 52-й минуте Кевин Фиала реализовал большинство.
За пять минут до конца основного времени Джоэл Эрикссон установил итоговый результат 4:1, забросив шайбу в пустые ворота.
«Миннесота» одержала четвертую победу подряд и занимает второе место в Западном дивизионе, набрав 35 очков в 26 матчах.
«Аризона», потерпев три поражения подряд, идет шестой, имея 28 очков после 28 встреч.
Напомним, что вчера «Уайлд» тоже обыграли «койотов» дома – со счетом 4:0. В ночь с 16 на 17 марта соперники в третий раз кряду встретятся в Сент-Поле.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Миннесота Уайлд» – «Аризона Койотис» – 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)
0:1 – Кесселл, 13:27
1:1 – Раск (Дзуккарелло, Капризов), 26:35
2:1 – Бонино (Фиала, Паризе), 46:03
3:1 – Фиала (Думба, Бродин), 51:10 (5x4)
4:1 – Эрикссон, 59:55 (в пустые ворота)
Вратари: Тальбо – Раанта