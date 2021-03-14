«Миннесота» вновь обыграла «Аризону». Капризов отметился результативной передачей

В регулярном чемпионате НХЛ «Миннесота» на своей площадке обыграла «Аризону» с результатом 4:1.

На 14-й минуте Фил Кессел вывел гостей вперед, но далее хозяева забросили три шайбы подряд.

На 27-й Виктор Раск успешно завершил атаку, в которой приняли участие Матс Дзуккарелло и Кирилл Капризов, заработавшие ассистентские очки.

В третьем периоде на 47-й минуте Ник Бонино вывел «Уайлд» вперед, а на 52-й минуте Кевин Фиала реализовал большинство.

За пять минут до конца основного времени Джоэл Эрикссон установил итоговый результат 4:1, забросив шайбу в пустые ворота.