Буллит Радулова принес победу «Далласу» в матче с «Коламбусом»

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» – «Даллас» завершился в пользу гостей, добывший победу в серии буллитов – 2:1 Б.

Автором решающего броска стал российский форвард Александр Радулов, не игравший с февраля. Еще одну шайбу в основное время забросил Джо Павелски. У «Блю Джекетс» отличился Зак Веренски.

Российский нападающий «Старз» Денис Гурьянов провел на льду 14 минут и 47 секунд, завершив встречу без набранных очков. Его соотечественник – защитник «Блю Джекетс» Владислав Гавриков отыграл 19 минут и 27 секунд и покинул площадку с коэффициентом полезности «-1».

Таким образом, «Даллас» прервал серию из двух поражений кряду, а «Коламбус» проиграл в четвертой четвертом матче из последних пяти.

Добавим, что 17 марта «звезды» примут «Тампу-Бэй», а «Блю Джекетс» через два дня встретятся в гостях с «Каролиной».