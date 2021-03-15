«Айлендерс» в серии буллитов переиграли «Нью-Джерси»

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси» – «Айлендерс» завершился в пользу гостей, добывший победу в серии буллитов – 3:2 Б.

Автором решающего броска стал Оливер Вальстрем. Еще по шайбе забросили Киффер Беллоуз и Брок Нельсон. У «дьяволов» отличились Янне Куокканен и Егор Шарангович.

Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил 29 бросков из 31, а также два буллита в послематчевой серии. Его соотечественник – нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев отыграл 10 минут и 19 секунд, нанес три броска и реализовал единственный буллит своей команды.

Таким образом, «Айлендерс» одержали девятую победу кряду, а «Дэвилз» уступили в четвертом матче подряд.

Добавим, что 17 марта команда Сорокина сыграет на выезде с «Вашингтоном», а коллектив Гусева в тот же день примет «Баффало».