Александр Радулов: Трудно возвращаться после трех-четырех недель перерыва

Форвард «Далласа» Александр Радулов, ставший автором победного буллита в матче с «Коламбусом» (2:1 Б), рассказал о своем состоянии.

«Трудно возвращаться после трех-четырех недель перерыва. Я практически не успел потренироваться с командой. Катался только сам. У нас не так много тренировок, в основном игры, поэтому возвращение дается нелегко», – цитирует россиянина пресс-служба НХЛ.

К слову, «Даллас» прервал серию из двух поражений кряду, а «Коламбус» проиграл в четвертой четвертом матче из последних пяти.

Добавим, что 17 марта «звезды» примут «Тампу-Бэй», а «Блю Джекетс» через два дня встретятся в гостях с «Каролиной».