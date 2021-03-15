Тренер «Далласа»: Радулов был хорош даже на лавке и заводил всю команду

Главный тренер «Далласа» Рик Боунесс оценил игру форварда Александра Радулова в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (1:2 Б).

«То, что Радулов забил, показывает его ценность. Сразу видно, как нам не хватало такого игрока на буллитах. А ещё я скажу, что Алекс сегодня был очень хорош даже на лавке и заводил всю команду. Очень позитивный, коллективный игрок», – сказал специалист пресс-службе НХЛ.

«Даллас» прервал серию из двух поражений кряду, а «Коламбус» проиграл в четвертой четвертом матче из последних пяти.

Добавим, что 17 марта «звезды» примут «Тампу-Бэй», а «Блю Джекетс» через два дня встретятся в гостях с «Каролиной».