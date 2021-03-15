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15 марта 14:12
автор: Степан Шереметьев

КХЛ опубликовала лучших игроков первого раунда плей-офф

Организация определила наиболее проявивших себя в четырех номинациях.

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем официальном сайте огласила список лучших игроков четвертьфиналов Восточной и Западной конференций.

Лучшим вратарь: Эдвард Паскуале («Локомотив»), одержавший с командой четыре победы в четырех матчах. В двух встречах голкипер оставил ворота «сухими».

Лучший защитник: Андрей Сергеев («Динамо» М), набравший в пяти матчах 7 (3+4) очков с показателем полезности «+4».

Лучший нападающий: Николай Голдобин («Металлург»), отличившийся в шести матчах 8 (5+3) очками и ставший лучшим бомбардиром первого раунда.

Лучший новичок: Алексей Протас («Динамо» Мн) - в пяти матчах 4 (1+3) очка.

Напомним, что первые полуфинальные матчи конференций состоятся 17 марта.

источник: КХЛ
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