Решение по делу о захвате хоккеистом Сергеевым барбершопа станет известно 30 марта

По версии полиции в сентябре Сергеев с двумя сообщниками самовольно захватили барбершоп, хозяин которого задолжал игроку крупную сумму денег и не имел возможности выплатить долг.

По информации «Бизнес Онлайн» следственный отдел Нижнекамского УМВД вменяет всем троим фигурантам обвинение по части второй статье 330 (самоуправство). Максимальный срок наказания - пять лет лишения свободы.

Напомним, в текущем сезоне Сергеев провел 59 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 35 очков.