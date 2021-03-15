«Сибирь» продлил контракт с голкипером Сятери

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги сообщила о том, голкипер «Сибири» Харри Сятери продлил контракт с новосибирской командой.

Отмечается, что новое соглашение 31-летнего финна с клубом рассчитано до конца следующего сезона.

Сятери присоединился к «Сибири» в 2019 году. В нынешнем розыгрыше КХЛ он принял участие в 47 матчах. Его средний процент отраженных бросков составил 92,2.

Ранее финский голкипер защищал цвета «Витязя». В общей сложности на счету хоккеиста 231 встреча в рамках лиги.