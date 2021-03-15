Дмитрий Квартальнов: «Салават Юлаев» – отличная команда, прекрасно реализующая большинство

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился ожиданиями от второго раунда серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Отметим, что казанский клуб сыграет против «Салавата Юлаева». Первый матч состоится 17 марта в столице Татарстана. Начало встречи – в 19:30 мск.

– «Салават Юлаев» – сильная команда, с сильными лидерами. Они хорошо играют в большинстве. Поэтому самое основное дня нас – меньше удаляться. Все удаления, конечно, не уберешь, но к этому надо стремиться. Ребята сами понимают, что нужно где-то жестко сыграть, но не грязно; и контролировать свои клюшки – у нас много удалений именно за высоко поднятые. Часто мы выходим на смену с шестым игроком, это тоже нужно контролировать очень внимательно, – цитирует Квартальнова пресс-служба КХЛ.

В предыдущем раунде плей-офф «Ак Барс» обыграл нижегородское «Торпедо» со счетом 4-0. Что касается «Салавата», то уфимский клуб прошел «Трактор» (4-1).