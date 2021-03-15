Григоренко может покинуть «Коламбус»

«С огромной долей вероятности взаимоотношения «Коламбуса» и Михаила Григоренко вряд ли продлятся дальше нынешнего сезона, что не очень хорошо, так как форвард перевез сюда свою семью из России, надеясь закрепиться в НХЛ. Он почти ничего не привнес в игру команды, причем вне зависимости от звена, в котором играл. Попадание в запас, когда он не травмирован, вряд ли является хорошим знаком», - сообщает корреспондент The Athletic Аарон Порцлайн.

Контракт нападающего истекает по окончании нынешнего сезона.

В текущем сезоне Григоренко провел 18 матчей, в которых набрал семь (2+5) очков.