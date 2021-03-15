Томи Ламса: Не переживаю о том, что нас может ожидать жесткое соперничество с «Ак Барсом»

Наставник «Салавата Юлаева» Томи Ламса оценил шансы своей команды в полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции против «Ак Барса».

Отметим, что первый матч между командами состоится 17 марта в Казани. Начало встречи – в 19:30 мск.

– Мы очень хорошо знакомы c соперником, так как проводили предсезонные матчи на турнире в Казани, затем четырежды встретились в рамках регулярного чемпионата. На льду всегда присутствуют арбитры, которые будут следить за чистотой и правильностью игры, поэтому насчет жесткого соперничества я не переживаю. Плюс для нас появятся шанс для игры в большинстве, – приводит слова Ламсы пресс-служба КХЛ.

Отметим, что в регулярном чемпионате команды провели между собой четыре матча, в двух из которых победу одержал клуб из Уфы. В первом раунде башкирская команда со счетом 4-1 обыграла «Трактор». «Ак Барс» всухую победил «Торпедо» (4-0).