Артем Лукоянов: Хартикайнен намного лучше и опаснее Умарка

«Салават» − хорошая команда. У них сбалансированный состав, хорошее первое звено, хорошее большинство, отличный вратарь. По составу они — приличные, и на бумаге, и на льду.

Про «Ак Барс» могу сказать, что мы — одно целое, отвечаем за результат все вместе. Проигрываем или выигрываем. Подбор игроков у нас, конечно же, лучше и мастеровитее. Поэтому будет достойная серия, все увидим на льду.

Я не согласен, что без Умарка «зеленое дерби» перестало быть ярким. Умарк хороший, конечно, игрок, мастер, но по мне так Тему Хартикайнен намного лучше его и опаснее. Он ведет за собой Уфу — вот на кого нужно смотреть, обращать внимание, запоминать», — цитирует хоккеиста пресс-служба казанского клуба.

Напомним, первый матч серии «Ак Барс» - «Салават Юлаев» пройдет в Казани 17 марта. Начало встречи в 19:30.