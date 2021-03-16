Файзутдинов находится в критическом состоянии

«Состояние критическое — так оценивают врачи больницы им. Соловьева состояние капитана молодежной хоккейной команды «Динамо Санкт-Петербург» Тимура Файзутдинова. При всем объеме интенсивной терапии, которую сейчас применяют реаниматологи больницы, к сожалению, положительной динамики нет», — сообщает »РИА Новости», ссылаясь на департамент здравоохранения Ярославской области.

Напомним, в матче против ярославского «Локо» в Файзутдинова попала шайба.

Хоккеист является капитаном молодежки петербуржцев.