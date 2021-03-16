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Португалия - Примейра 2-й тайм, 88' Фамаликан 2 Брага 2 П1 11.0 Х 1.15 П2 8.10
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НБА - регулярный чемпионат 04:00 Даллас Маверик 0 Лос-Анджелес К 0 П1 2.02 П2 1.83
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НБА - регулярный чемпионат 05:30 Голден Стэйт У 0 Лос-Анджелес Л 0 П1 2.02 П2 1.83
Италия - Серия B 18:00 Виртус Энтелла 0 Кремонезе 0 П1 3.40 Х 3.20 П2 2.27
Италия - Серия B 19:00 Козенца 0 Виченца 0 П1 3.00 Х 2.85 П2 2.75
Италия - Серия B 19:00 Венеция 0 Лечче 0 П1 2.90 Х 3.20 П2 2.55
Италия - Серия B 21:00 Эмполи 0 Порденоне 0 П1 1.66 Х 3.70 П2 5.70
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Италия - Серия B 21:00 Кьево 0 Фрозиноне 0 П1 2.05 Х 3.10 П2 4.20
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Англия - Первая лига 22:00 Чарльтон Атлет 0 Бристоль Ровер 0 П1 1.95 Х 3.50 П2 3.90
Англия - Первая лига 22:00 Питерборо Юнай 0 Портсмут 0 П1 2.23 Х 3.40 П2 3.20
16 марта 00:25
автор: Александр Шульгин

Файзутдинов находится в критическом состоянии

Защитник МХК «Динамо» (Санкт-Петербург) Тимур Файзутдинов все еще находится в реанимации в Ярославле. Состояние игрока оценивается как критическое.

«Состояние критическое — так оценивают врачи больницы им. Соловьева состояние капитана молодежной хоккейной команды «Динамо Санкт-Петербург» Тимура Файзутдинова. При всем объеме интенсивной терапии, которую сейчас применяют реаниматологи больницы, к сожалению, положительной динамики нет», — сообщает »РИА Новости», ссылаясь на департамент здравоохранения Ярославской области.

Напомним, в матче против ярославского «Локо» в Файзутдинова попала шайба.

Хоккеист является капитаном молодежки петербуржцев.

источник: «РИА Новости»
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