«Вашингтон» разгромил «Баффало», Овечкин и Кузнецов забросили по шайбе

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Баффало» – «Вашингтон» завершился крупной победой «столичных» – 6:0.

В их составе отличились Никлас Бэкстрем, Рихард Паник, Даниэль Спронг и Гарнет Гэтэуэй. Еще по шайбе забросили два российских форварда: Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.

К слову, их соотечественник – защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов отдал голевой пас, а вратарь «столичных» Илья Самсонов пропустил встречу.

Таким образом, «Вашингтон» одержал пятую победу кряду, а «Сэйбрз» потерпели 11-е поражение подряд.

В следующем матче команда Овечкина примет «Айлендерс», а «Баффало» сыграет на выезде с «Нью-Джерси». Оба поединка пройдут 17 марта.