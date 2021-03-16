Два очка Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Бостон»

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» – «Бостон» завершился в пользу хозяев – 4:1.

В составе победителей отличились Эван Родригес, Сидни Кросби, Джейк Гюнцель и Евгений Малкин. Российский форвард также отдал голевой пас.

Таким образом, нападающий набрал 1100 очков и стал вторым игроком в истории «Пингвинз», кому покорилось это достижение. Ранее подобный рекорд установили Марио Лемье (1723) и нынешний капитан команды Сидни Кросби (1290).

Добавим, что «Питтсбург» одержал шестую победу кряду, а «Брюинз» потерпели второе поражение подряд.

17 марта команды сыграют еще раз. Встреча состоится на домашней арене «пингвинов» и стартует в 02.00 мск.