«Рейнджерс» уступил «Филадельфии», Панарин набрал три очка, у Проворова – гол и передача

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» – «Филадельфия» завершился победой «летчиков» в овертайме.

Автором решающей шайбы стал Якуб Ворачек. Также отличились Джеймс ван Римсдайк, Джоэль Фараби, Клод Жиру и российский защитник Иван Проворов, набравший 2 (1+1) очка.

У проигравших это сделали Колин Блэквелл, Жюльен Готье, Кевин Руни, а также российский форвард Артемий Панарин. При этом нападающий оформил ассистентский дубль.

Таким образом, «рейнджеры» проиграли четвертый матч из последних пяти, а «Флайерз» прервали серию из двух поражений кряду.

18 марта команды проведут еще одну игру. Встреча начнется в 02.30 мск.