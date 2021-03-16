«Флорида» победила «Чикаго», Бобровский отразил 26 бросков

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Флорида» – «Чикаго» завершился в пользу хозяев – 6:3.

В их составе по шайбе забросили Оуэн Типпетт, Аарон Экблад, Густав Форслинг, Александр Барков, Картер Вераге и Александер Веннберг. У «Блэкхокс» отличились Патрик Кейн, Филипп Курашев и Брэндон Хагель.

К слову, российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 26 бросков из 29, а его соотечественник – защитник «Чикаго» Никита Задоров завершил игру без набранных очков.

Таким образом, «Флорида» одержала четвертую победу кряду, а «Блэкхокс» уступили во второй игре подряд.

19 марта «пантеры» примут «Нэшвилл», а команда Задорова в тот же день сыграет в гостях с «Тампой-Бэй».