Панарин отреагировал на обвинения в избиении девушки: Я все скажу после сезона

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин пообещал дать больше информации после обвинений со стороны Андрея Назарова.

Ранее специалист сообщил, что Панарин, будучи игроком «Витязя», избил девушку в Риге и ушел от наказания, дав взятку.

«Вероятно, сейчас не время заниматься этим. Мне нечего скрывать. Я всё скажу после сезона, но сейчас основное внимание нужно уделить игре», – приводит слова хоккеиста «Чемпионат».

Добавим, что после заявления Назарова Панарин пропустил ряд матчей и взял отпуск.