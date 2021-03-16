Овечкин – о выходе на шестое место в списке лучших снайперов НХЛ: Приятно находится в такой компании

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин дал комментарий после победы над «Баффало» (6:0).

Напомним, в этом матче нападающий отметился голом и вышел на шестое место в списке лучших снайперов лиги, догнав Фила Эспозито. В данный момент у обоих по 717 заброшенных шайб.

«Конечно, приятно находится в такой компании. Я просто делаю то, что должен. Стараюсь использовать свои моменты и двигаться дальше. Мне кажется, что у меня возникают отличные моменты почти в каждом матче. Где-то их удается реализовать, где-то нет. В любом случае, я просто стараюсь делать свою работу. Надеюсь, самые важные голы, еще впереди еще впереди.

Испытываю ли я давление из-за того, что весь мир считает мои голы в этом сезоне? Я уже не в том возрасте, чтобы чувствовать какое-то давление, все прекрасно понимаю и осознаю. Просто выхожу на лед и наслаждаюсь теми моментами, которые сейчас у меня есть», – приводит слова россиянина Sport24.ru.