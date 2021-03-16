Ушел из жизни капитан клуба МХЛ «Динамо СПб» Тимур Файзутдинов

На двадцатом году жизни умер защитник и капитан клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Динамо Санкт-Петербург» Тимур Файзутдинов. Об этом сообщает МК-Спорт, ссылаясь на пресс-службу лиги.

Файзутдинов получил травму 12 марта в матче с ярославским «Локомотивом». Шайба попала в область головы, игрок был госпитализирован в тяжелом состоянии.

«Врачи боролись за его жизнь три дня», - говорится в сообщении пресс-службы МХЛ «Динамо СПб».

В нынешнем сезоне Файзутдинов провел за свой клуб 52 игры в регулярном чемпионате МХЛ, набрав 7 очков по системе гол+пас.

Все матчи МХЛ 16 и 17 марта и матчи КХЛ 17 и 18 марта начнутся с минуты молчания в память о хоккеисте.