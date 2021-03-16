Хоккеист «Трактора» Кравцов перешел в «Рейнджерс»

Хоккеист челябинского «Трактора» Виталий Кравцов перешел в клуб НХЛ «Рейнджерс».

«Виталий Кравцов покинул расположение «Трактора» и продолжит выступления в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс». Права на хоккеиста остаются за челябинским клубом», - цитирует «RT на русском» сообщение пресс-службы челябинского клуба.

В нынешнем сезоне Кравцов сыграл 49 матча в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и 5 игр в плей-офф турнира, набрав 24 очка по системе гол+пас в «регулярке» и 4 в Кубке Гагарина.