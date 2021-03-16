Бадюков – о смерти игрока МХЛ: Это трагическое стечение обстоятельств

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков отреагировал на трагическую гибель капитана питерского МХК «Динамо» Тимура Файзутдинова.

— Это несчастный случай. Трагедия для семьи. Соболезнования всем близким, родителям, которые были рядом с ним. Это трагическое стечение обстоятельств, которое в дальнейшем тяжело будет избежать. И шея, и сонная артерия, и висок полностью закрыть невозможно. Дело даже не в маске. Хоккей — такой вид спорта, что многое на грани риска,— передает слова Бадюкова «СЭ».

Добавим, что все матчи МХЛ 16 и 17 марта и матчи КХЛ 17 и 18 марта начнутся с минуты молчания в память о хоккеисте.