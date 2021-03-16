На чемпионате мира сборная России выступит под флагом ОКР, в случае победы будет звучать гимн IIHF

Гимн Международной федерации хоккея (IIHF) заменит российский на чемпионате мира, который пройдет в Риге. Сама российская команда будет выступать под нейтральным флагом.

«Вместо российского гимна будет звучать гимн IIHF. Сборная России выступит под флагом Олимпийского комитета России», - цитирует ТАСС свои источники.

Данное решение принималось на совете IIHF, заседание которого проходит в Москве.

Напомним, что из-за санкций WADA и по решению CAS российские команды будут выступать на чемпионатах мира и Олимпиадах под нейтральным флагом до 16 декабря 2022 года