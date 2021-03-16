Третьяк назвал гибель Файзутдинова несчастным случаем

Президент Федерации хоккея России (ФХР) назвал несчастным случаем смерть капитана клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ)»Динамо Санкт-Петербург» Тимура Файзутдинова.

«Хочу выразить глубокие соболезнования от ФХР и себя лично. Это несчастный случай», - цитирует Третьяка ТАСС.

Напомним, что Файзутдинов умер 16 марта на двадцатом году жизни. Хоккеист получил травму 12 марта после матча с ярославским «Локомотивом». Шайба попала в область головы, игрок был госпитализирован в тяжёлом состоянии. В реанимации его пытались спасти три дня.