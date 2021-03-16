Роман Ротенберг - о гимне IIHF для сборной России на чемпионате мира: Решение еще не принято

«Решение еще не принято. Это один из вариантов.

Мы можем использовать эмблему ОКР - триколор и олимпийские кольца в качестве флага на форме. Гимну тоже ищем разные варианты, чтобы решение устроило всех», - приводит слова Ротенберга «РБК-Спорт».

Напомним, из-за санкций, введенных ВАДА в отношении российских спортсменов, на чемпионате мира по хоккею 2021 года сборная России не имеет права выступать под национальным флагом. Также на матчах российских хоккеистов не будет звучать гимн страны.

Ранее появилась информация, что во время игр нашей команды будет звучать гимн IIHF.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Латвии с 21 мая по 6 июня. Изначально турнир планировалось провести также в Минске, однако впоследствии все игры турнира были перенесены в Ригу из-за неспокойной политической обстановки в Белоруссии.