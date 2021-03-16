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Италия - Серия B 2-й тайм, 61' Виртус Энтелла 0 Кремонезе 2 П1 30.0 Х 26.0 П2 1.02
Италия - Серия B 1-й тайм, 18' Козенца 1 Виченца 0 П1 1.60 Х 4.10 П2 5.80
Италия - Серия B 1-й тайм, 18' Венеция 0 Лечче 1 П1 5.40 Х 4.50 П2 1.55
Германия - Бундеслига 21:00 Миттельдойчер 0 Альба 0
Италия - Серия B 21:00 Читтаделла 0 Салернитана 0 П1 1.98 Х 3.30 П2 4.20
Италия - Серия B 21:00 Брешия 0 Реджина 0 П1 2.65 Х 2.90 П2 3.10
Италия - Серия B 21:00 Монца 0 Реджана 0 П1 1.46 Х 4.50 П2 7.10
Италия - Серия B 21:00 Кьево 0 Фрозиноне 0 П1 2.25 Х 2.90 П2 3.90
Италия - Серия B 21:00 Эмполи 0 Порденоне 0 П1 1.55 Х 3.80 П2 7.20
Англия - Чемпионшип 22:00 Дерби Каунти 0 Брентфорд 0 П1 4.30 Х 3.40 П2 1.96
Англия - Чемпионшип 22:00 Лутон Таун 0 Ковентри Сити 0 П1 3.10 Х 3.10 П2 2.55
Англия - Чемпионшип 22:00 Ротерхэм Юнайт 0 Уотфорд 0 П1 5.80 Х 3.90 П2 1.65
Англия - Чемпионшип 22:00 Кардифф Сити 0 Сток Сити 0 П1 2.34 Х 3.20 П2 3.40
Англия - Первая лига 22:00 Милтон-Кинс До 0 Плимут Аргайл 0 П1 1.98 Х 3.40 П2 4.00
Англия - Первая лига 22:00 Чарльтон Атлет 0 Бристоль Ровер 0 П1 1.95 Х 3.50 П2 3.90
Англия - Первая лига 22:00 Питерборо Юнай 0 Портсмут 0 П1 1.97 Х 3.50 П2 3.90
Англия - Чемпионшип 22:00 Мидлсбро 0 Престон Норт Э 0 П1 1.87 Х 3.60 П2 4.50
Германия - Бундеслига 22:30 Бавария 0 Баскетс Бонн 0 П1 1.35 Х 5.70 П2 9.10
Англия - Чемпионшип 22:45 Борнмут 0 Суонси Сити 0 П1 4.20 Х 3.70 П2 1.90
Италия - Серия B 23:00 Пескара 0 Асколи 0 П1 2.60 Х 2.90 П2 3.10
Лига чемпионов 23:00 Реал Мадрид 0 Аталанта 0 П1 2.26 Х 3.70 П2 3.20
Лига чемпионов 23:00 Манчестер Сити 0 Боруссия М 0 П1 1.23 Х 7.40 П2 13.0
16 марта 18:07
автор: Александр Шульгин

Роман Ротенберг - о гимне IIHF для сборной России на чемпионате мира: Решение еще не принято

Вице-президент ФХР Роман Ротенберг прокомментировал появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что гимн Международной федерации хоккея будет звучать на матчах сборной России на чемпионате мира в Латвии.

«Решение еще не принято. Это один из вариантов.

Мы можем использовать эмблему ОКР - триколор и олимпийские кольца в качестве флага на форме. Гимну тоже ищем разные варианты, чтобы решение устроило всех», - приводит слова Ротенберга «РБК-Спорт».

Напомним, из-за санкций, введенных ВАДА в отношении российских спортсменов, на чемпионате мира по хоккею 2021 года сборная России не имеет права выступать под национальным флагом. Также на матчах российских хоккеистов не будет звучать гимн страны.

Ранее появилась информация, что во время игр нашей команды будет звучать гимн IIHF.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Латвии с 21 мая по 6 июня. Изначально турнир планировалось провести также в Минске, однако впоследствии все игры турнира были перенесены в Ригу из-за неспокойной политической обстановки в Белоруссии.

источник: РБК
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