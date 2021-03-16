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Италия - Серия B 1-й тайм, 18' Венеция 0 Лечче 1 П1 5.40 Х 4.50 П2 1.55
Италия - Серия B 1-й тайм, 18' Козенца 1 Виченца 0 П1 1.60 Х 4.10 П2 5.80
Италия - Серия B 21:00 Монца 0 Реджана 0 П1 1.46 Х 4.50 П2 7.10
Италия - Серия B 21:00 Кьево 0 Фрозиноне 0 П1 2.25 Х 2.90 П2 3.90
Италия - Серия B 21:00 Эмполи 0 Порденоне 0 П1 1.55 Х 3.80 П2 7.20
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Англия - Чемпионшип 22:00 Мидлсбро 0 Престон Норт Э 0 П1 1.87 Х 3.60 П2 4.50
Англия - Чемпионшип 22:00 Лутон Таун 0 Ковентри Сити 0 П1 3.10 Х 3.10 П2 2.55
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Англия - Первая лига 22:00 Милтон-Кинс До 0 Плимут Аргайл 0 П1 1.98 Х 3.40 П2 4.00
Англия - Первая лига 22:00 Чарльтон Атлет 0 Бристоль Ровер 0 П1 1.95 Х 3.50 П2 3.90
Англия - Первая лига 22:00 Питерборо Юнай 0 Портсмут 0 П1 1.97 Х 3.50 П2 3.90
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Англия - Чемпионшип 22:45 Борнмут 0 Суонси Сити 0 П1 4.20 Х 3.70 П2 1.90
Италия - Серия B 23:00 Пескара 0 Асколи 0 П1 2.60 Х 2.90 П2 3.10
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Лига чемпионов 23:00 Манчестер Сити 0 Боруссия М 0 П1 1.23 Х 7.40 П2 13.0
16 марта 18:10
автор: Артем Спиридонов

Никита Лямкин: Всех игроков «Салавата Юлаева» знаем хорошо

17 марта в Восточной конференции КХЛ начинается полуфинальная серия до четырех побед между уфимским «Салаватом Юлаевым» и казанским «Ак Барсом».

Накануне полуфинальной серии Восточной конференции защитник «Ак Барса» Никита Лямкин ответил на вопросы журналистов.

− Все выделяют в составе «Салавата Юлаева» финскую тройку. Можете кого-то выделить у соперника за исключением легионеров, как самых опасных и техничных игроков?
− Хорошая команда, много хороших игроков. И Александр Кадейкин сейчас хорошо играет, и молодой Родион Амиров может здорово сыграть, Дмитрий Кугрышев. Ребята есть рабочие − Владимир Жарков. Всех хорошо знаем, будет тяжелая серия.

− Первый раунд Кубка Гагарина оказался самым коротким со времен введения серии до четырех побед. Вы бы хотели, чтобы было правило, по которому если раунд получается очень быстрым, то следующий сдвигался на пару дней или пауза помогает командам?
− Честно, не могу ответить на этот вопрос. Мое мнение, можно чуть больше потренироваться, получше подготовиться к серии. Ничего страшного в этом нет, — цитирует 25-летнего хоккеиста пресс-служба «Ак Барса».

Добавим, что Лямкин в текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ провел за команду Дмитрия Квартальнова 47 матчей, в которых набрал 10 очков (1+9).

источник: ХК «Ак Барс»
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