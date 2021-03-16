Леонид Вайсфельд - о смерти Файзутдинова: Экипировка у хоккеистов хорошая, это несчастный случай

Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд прокомментировал срочную необходимость укрепить экипировку хоккеистов после смерти капитана клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Динамо Санкт-Петербург» Тимура Файзутдинова.

«Экипировка постоянно совершенствуется. И, поверьте, сейчас она очень хорошая. К ней претензий точно нет. Это просто несчастный случай, какой мог произойти где угодно из-за стечения роковых обстоятельств. Ну нельзя в жизни от всего уберечься! Даже если вообще из дому не выходить. В самых разных видах спорта такие трагедии, тоже, увы, случаются. И дело тут совсем не в защитных свойствах амуниции», - приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».

Напомним, что Файзутдинов умер 16 марта из-за попадании шайбы в голову во время матча МХЛ с ярославским «Локомотивом».