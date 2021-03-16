Боб Хартли - о прививке от коронавируса: Я чувствую себя хорошо

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал о своем самочувствии после прививки от COVID-19.

«Я чувствую себя очень хорошо. Очень рад, что сегодня был вакцинирован, поскольку уже больше года прошло с того момента, как коронавирус начал распространяться, забирать жизни людей.

Мне 60 лет. Хоть я считаю себя достаточно здоровым, но вижу необходимость прививаться, поскольку мы боремся с невидимым врагом. Я очень рад и доволен получить вакцину «Спутник V». Хороший день для меня», - приводит слова Хартли пресс-служба клуба.

Канадский тренер возглавляет омский клуб с 2018 года.

Напомним, что в полуфинале Восточной конференции КХЛ «Авангард» сыграет с магнитогорским «Металлургом». Первая встреча состоится в Балашихе 18 марта, начало игры - в 19:30 (мск).