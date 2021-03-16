17 марта IIHF опубликует решение по вопросу формы и гимна российской команды на ЧМ-2021

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель сказал, что завтра, 17 марта, организация выпустит заявление о названии, форме и гимне российской команды на грядущем чемпионате мира, который пройдет в Риге.

«Мы обсуждали различные варианты формы, но я могу дать комментарий только после того, когда все точно будет решено. У нас нет выбора, мы должны подчиняться правилам Всемирного антидопингового агентства (WADA) и рекомендациям, которые есть от Спортивного арбитражного суда (CAS). Завтра IIHF опубликует финальное решение по этой теме», - цитирует Фазеля ТАСС.

Напомним, что из-за санкций WADA и по решению CAS российские команды будут выступать на чемпионатах мира и Олимпиадах под нейтральным флагом до 16 декабря 2022 года.