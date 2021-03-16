Алексей Терещенко: Каждый будет недовольным, от этого никуда не деться

«К сожалению, иностранцы меня разочаровали. Легионеры - лидеры, с них особый спрос, но в плей-офф они не продемонстрировали того уровня, на котором играли в «регулярке».

Не думаю, что судьи не справляются. Каждый будет недовольным, от этого никуда не деться. Проигравшие всегда все будут валить на судей. Это разговоры для бедных. Проиграл - значит, проиграл», - цитирует Терещенко Belarus Hockey.

Напомним, минское «Динамо» в 1/4 финала Западной конференции уступило питерскому СКА со счетом 1-4.