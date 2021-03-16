«Коламбус» выставил Григоренко на драфт отказов

Клуб НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» выставил на драфт отказов российского нападающего Михаила Григоренко, сообщил журналист Крис Джонстон в своем «Твиттере».

Россиянин в регулярном чемпионате провел за «Коламбус» 18 матчей и набрал семь (2+5) очков при показателе полезности «-1». В последний раз он сыграл за команду 24 февраля.

Григоренко перешел в «Блю Джекетс» летом 2020 года. Его контракт рассчитан до конца текущего сезона.

Напомним, что в составе сборной России форвард становился олимпийским чемпионом на Играх-2018 в Пхенчхане и бронзовым призером чемпионата мира-2019 в Словакии.