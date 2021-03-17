Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» дома победить «Айлендерс»

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» обыграли «Нью-Йорк Айлендерс» (3:1) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

У победителей шайбы забросили Ти Джей Оши (31-я минута), Александр Овечкин (36) и Никлас Бэкстрем (41). Отметим, что россиянин также записал на свой счет голевую передачу. Тем самым, он вышел на чистое шестое место по голам в истории лиги, обойдя Фила Эспозито. В общей сложности, форвард набрал 1300 очков в НХЛ.

Партнер Овечкина по команде голкипер Илья Самсонов оформил 21 сейв из 22 возможных. Нападающий Евгений Кузнецов отыграл 18 минут 33 секунды и стал автором результативной передачи. Защитник Дмитрий Орлов провел на льду 19 минут 4 секунды, однако он не отличился голевыми действиями, нанеся лишь один бросок в створ ворот.

В составе островитян гол забил Оливер Вальстрем (45). Вратарь Семен Варламов отразил 19 бросков из 22.

«Вашингтон» одержал шестую победу подряд и набрал 42 очка, расположившись на первом месте в турнирной таблице Восточного дивизиона. «Айлендерс» прервал свою беспроигрышную серию из девяти встреч кряду – с 42 очками клуб из Нью-Йорка идет на второй строчке.