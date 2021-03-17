«Питтсбург» уступил «Бостону», Малкин получил травму в первом периоде

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Питтсбургом» и «Бостоном» завершился победой «Брюинз» со счетом 2:1.

В составе победившей команды голы забили Давид Пастрняк (4-я минута) и Трент Фредерик (48). Соперник ответил результативным броском Брэндона Танева (16).

Россиянин Евгений Малкин отыграл 3 минуты 43 секунды, заработав двухминутное удаление. В первом периоде форвард покинул лед после того, как получил повреждение после жесткого силового приема у борта в исполнении защитника гостей Джарреда Тинорди. Так, нападающий не смог продолжить встречу.

«Бостон» набрал 34 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице Восточного дивизиона. На счету «Питтсбурга» 37 очков и промежуточная третья строчка. «Пингвинз» прервали свою серию из шести побед кряду в НХЛ.

Обе команды проведут свои следующие матчи в гостях – 19 марта «Бостон» встретится с «Баффало», а «Питтсбург» в тот же день сыграет против «Нью-Джерси».