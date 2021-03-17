«Миннесота» одержала уверенную победу над «Аризоной», на счету Капризова ассист

Хоккеисты «Миннесоты Уайлд» переиграли «Аризону Койотис» (3:0) в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

У хозяев шайбы забросили Райан Хартман (2-я минута), Матс Цуккарелло (43) и Джаред Сперджен (54). Российский форвард Кирилл Капризов отыграл 14 минут 57 секунд и записал на свой счет результативную передачу. Отметим, что в нынешнем сезоне нападающий набрал 25 (10+5) очков.

Защитник «Аризоны» Илья Любушкин провел на льду 11 минут 10 секунд, не отличившись голевыми действиями. Голкипер Иван Просветов провел всю игру на скамейке запасных.

«Миннесота» одержала свою пятую победу подряд и занимает второе место в турнирной таблице Западного дивизиона, набрав 37 очков. «Аризона» располагается на шестой строчке с 28 очками.

19 марта «Уайлд» отправятся в гости к «Колорадо», а «Койотис» в тот же день будут гостить у «Анахайма».