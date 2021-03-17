Шайба Радулова не помогла «Далласу» обыграть «Тампу-Бэй»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» в гостях обыграла «Даллас Старз» (3:4 Б) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

В составе победившей команды шайбы забросили Брэйден Пойнт (4-я минута), Мэтью Жозеф (35) и Стивен Стэмкос (52). Победный буллит на счету Пойнта. Российский голкипер Андрей Василевский совершил 24 сейва из 27 возможных. Защитник Михаил Сергачев провел на льду 23 минут и 33 секунд, однако не отметился голевыми действиями.

У «Старз» голы забили Миро Хейсканен (30), Джейми Бенн (58) и Александр Радулов (59). Россиянин набрал свое 12-е очко в нынешнем сезоне. Отметим, что форвард не смог реализовать свой буллит в послематчевой серии. Форвард Денис Гурьянов сыграл 16 минут 10 секунд. Голкипер Антон Худобин провел весь матч на скамейке запасных.

«Тампа» возглавляет турнирную таблицу Центрального дивизиона, набрав 42 очка в 28 играх. «Даллас» занимает шестую строчку, имея в своем активе 25 очков после 25 сыгранных встреч.

Оба коллектива проведут свои следующие матчи в гостях – «Лайтнинг» сыграют против «Чикаго», а «Старз» встретятся с «Детройтом». Встречи состоятся 19 марта.