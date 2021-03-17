«Колорадо» забросил восемь шайб в ворота «Анахайма», Ничушкин отличился результативной передачей

«Колорадо Эвеланш» на своей домашней площадке разгромил «Анахайм Дакс» (8:4) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
В составе победителей дублем отметился Назем Кадри (8-я и 39-я минуты). По голу забили Андре Бураковски (2), Микко Рантанен (32), Натан Маккиннон (42), Самуэль Жирар (44), Пьер-Эдуар Беллемар (57) и Брэндон Саад (59).
Российский форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин провел на льду 13 минут 21 секунд и оформил один ассист. В нынешнем сезоне нападающий набрал 10 (5+5) очков в 27 матчах.
У проигравшей команды шайбы забросили Трой Терри (3), Дэнтон Хайнен (5), Адам Хенрик (16) и Дерек Грант (20).
«Колорадо» одержал свою четвертую победу кряду и с 36 очками занимает третье место в турнирной таблице Западного дивизиона. «Анахайм» располагается на последней, восьмой строчке, набрав 22 очка.