«Вашингтон» – «Айлендерс». Овечкин признан первой звездой встречи, Самсонов – третьей

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Нью-Йорк Айлендерс» (3:1).

Отметим, что 35-летний форвард записал на свой счет гол и результативную передачу. Таким образом, он забил свой 718-й гол в карьере и вышел на чистое шестое место по заброшенным шайбам в истории НХЛ. В общей сложности, Александр набрал 1300 очков в чемпионате.

Второй звездой стал еще один форвард «Кэпиталз» Никлас Бэкстрем – 33-летний швед забил гол и сделал ассист.

Тройку лучших замкнул голкипер столичной команды Илья Самсонов, отразивший 21 бросок из 22.

«Вашингтон» одержал шестую победу подряд и набрал 42 очка, расположившись на первом месте в турнирной таблице Восточного дивизиона.